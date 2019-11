NYT: за утверждениями о вмешательстве Украины в выборы стоит Россия

Россия сознательно на протяжении нескольких лет распространяла в США дезинформацию о вмешательстве Украины в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году. Это утверждает издание The New York Times со ссылкой на заявления представителей американских спецслужб, сделанные на закрытой встрече с сенаторами.

Тема предполагаемого украинского вмешательства в выборы обсуждается сейчас в связи с расследованием о возможности импичмента президента Дональда Трампа. Сам Трамп неоднократно давал понять, что подозревает ряд украинских граждан и структур во вмешательстве в выборы на стороне его соперницы Хиллари Клинтон. В частности, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который оказался в центре расследования об импичменте, Трамп просил Зеленского "оказать услугу" и расследовать деятельность компании Crowdstrike, которая якобы имеет отношение к взлому сервера Демократической партии США, в котором спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил хакеров, связанных с Россией.

Оппоненты Трампа утверждают, что президент поверил конспирологической теории. О том, что заявления о вмешательстве Украины в выборы не соответствуют действительности, заявила на слушаниях в Конгрессе и бывший советник Трампа Фиона Хилл. Она же сказала, что очернить Украину пытается Россия. При этом она признала, что многие украинские политики перед выборами критиковали Трампа и поддерживали Клинтон, однако сказала, их личные мнения нельзя считать вмешательством.

Как пишет The New York Times, с 2017 года Москва проводила в США информационную кампанию, целью которой было создать впечатление, что это не Россия, а Украина вмешивалась в выборы. Факты в виде критики Трампа со стороны украинских политиков при этом смешивались с вымыслом, например утверждениями о роли украинских хакеров во взломе сервера демократов. New York Times напоминает, что сам президент России Владимир Путин говорил о том, что Украина якобы поддерживала кампанию Клинтон.

Как пишет газета, одним из тех, кто распространял дезинформацию об Украине, мог быть бизнесмен Олег Дерипаска, который ранее сотрудничал с ныне осуждённым Полом Манафортом, работавшим на Украине, а затем какое-то время возглавлявшим штаб Трампа. Известно, что Манафорт, не приводя доказательств, утверждал, что в выборы 2016 года вмешивалась Украина, а не Россия