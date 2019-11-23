Сенаторы США заинтересовались разговорами Байдена и Порошенко

В Соединённых Штатах республиканцы - главы нескольких комитетов Сената - запросили у Министерства финансов и Госдепартамента документы, имеющие отношение к контактам бывшего вице-президента Джо Байдена с украинскими политиками, а также к бизнесу сына Джо Байдена Хантера на Украине.

Этот шаг сделан на фоне расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа, которое возглавляют демократы в нижней палате Конгресса - Палате представителей. Трампа обвиняют в том, что он оказывал давление на власти Украины, требуя от них расследовать деятельность сына Байдена, который входил в совет директоров украинской компании Burisma, когда его отец был вице-президентом. Джо Байден и демократы утверждают, что Хантер Байден не нарушил никаких законов, а Трамп добивался его преследования по политическим мотивам. Республиканцы утверждают, что высказанные в адрес Байдена подозрения в коррупции заслуживают проверки.

В частности, глава юридического комитета Сената Линдси Грэм затребовал от Госдепартамента документы, связанные с телефонными переговорами Джо Байдена с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году. Байден сам ранее признавал, что требовал от Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, которого в США подозревали в коррупции. Трамп, однако, утверждает, что прокурора уволили, потому что он расследовал дело Burisma и мог навредить сыну Байдена.

Джо Байден осудил действия Грэма. Он заявил, что долгие годы его связывала дружба с республиканским сенатором, но теперь тот принёс свои убеждения в жертву лояльности президенту Трампу.

Между тем, телеканал CNN сообщает, что бывший бизнес-партнёр юриста Трампа Руди Джулиани Лев Парнас утверждает, что Шокин в декабре 2018 года встречался в Вене с республиканцем-конгрессменом Дэвином Нуньесом - одним из видных критиков импичмента в Палате представителей. Утверждается, что на этой встрече бывший украинский прокурор пытался скомпрометировать Байдена. Ранее публиковались показания Шокина, в которых тот утверждал, что пострадал из-за вице-президента США, который хотел отвести удар от своего сына. Демократы утверждают, что показания Шокина не заслуживают доверия.