Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сенаторы США заинтересовались разговорами Байдена и Порошенко

Джо Байден и Петр Порошенко

Смотреть комментарии

В Соединённых Штатах республиканцы - главы нескольких комитетов Сената - запросили у Министерства финансов и Госдепартамента документы, имеющие отношение к контактам бывшего вице-президента Джо Байдена с украинскими политиками, а также к бизнесу сына Джо Байдена Хантера на Украине.

Этот шаг сделан на фоне расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа, которое возглавляют демократы в нижней палате Конгресса - Палате представителей. Трампа обвиняют в том, что он оказывал давление на власти Украины, требуя от них расследовать деятельность сына Байдена, который входил в совет директоров украинской компании Burisma, когда его отец был вице-президентом. Джо Байден и демократы утверждают, что Хантер Байден не нарушил никаких законов, а Трамп добивался его преследования по политическим мотивам. Республиканцы утверждают, что высказанные в адрес Байдена подозрения в коррупции заслуживают проверки.

В частности, глава юридического комитета Сената Линдси Грэм затребовал от Госдепартамента документы, связанные с телефонными переговорами Джо Байдена с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году. Байден сам ранее признавал, что требовал от Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, которого в США подозревали в коррупции. Трамп, однако, утверждает, что прокурора уволили, потому что он расследовал дело Burisma и мог навредить сыну Байдена.

Джо Байден осудил действия Грэма. Он заявил, что долгие годы его связывала дружба с республиканским сенатором, но теперь тот принёс свои убеждения в жертву лояльности президенту Трампу.

Между тем, телеканал CNN сообщает, что бывший бизнес-партнёр юриста Трампа Руди Джулиани Лев Парнас утверждает, что Шокин в декабре 2018 года встречался в Вене с республиканцем-конгрессменом Дэвином Нуньесом - одним из видных критиков импичмента в Палате представителей. Утверждается, что на этой встрече бывший украинский прокурор пытался скомпрометировать Байдена. Ранее публиковались показания Шокина, в которых тот утверждал, что пострадал из-за вице-президента США, который хотел отвести удар от своего сына. Демократы утверждают, что показания Шокина не заслуживают доверия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG