Вице-президент США Пенс неожиданно прибыл в Ирак

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Ирак. О его поездке не было объявлено заранее.

По сообщениям агентств, Пенс прилетел на авиабазу в провинции Анбар на западе Ирака, где расквартированы американские военнослужащие.

Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что главная цель визита Пенса – поднять боевой дух американских военных и их союзников по борьбе с джихадистами, сирийских курдов.

Вице-президент поговорил по телефону с премьер-министром Ирака. Пока неясно, встретится ли он с кем-либо из руководства страны.

В стране уже второй месяц продолжаются массовые протесты, в субботу в столкновениях в Багдаде погиб демонстрант. Протесты не связаны с присутствием в стране американских военных.