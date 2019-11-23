Вице-президент США Пенс неожиданно прибыл в Ирак

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Ирак. О его поездке не было объявлено заранее.
По сообщениям агентств, Пенс прилетел на авиабазу в провинции Анбар на западе Ирака, где расквартированы американские военнослужащие.
Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что главная цель визита Пенса – поднять боевой дух американских военных и их союзников по борьбе с джихадистами, сирийских курдов.
Вице-президент поговорил по телефону с премьер-министром Ирака. Пока неясно, встретится ли он с кем-либо из руководства страны.
В стране уже второй месяц продолжаются массовые протесты, в субботу в столкновениях в Багдаде погиб демонстрант. Протесты не связаны с присутствием в стране американских военных.
- Часть американских войск в последнее время была переброшена из Сирии в Ирак. Американцы вывели свои войска из ряда районов на севере Сирии, которые заняли турецкие и российские военные. Это решение администрации Трампа вызвало критику в Конгрессе и со стороны сирийских курдов.
- Соединённые Штаты, однако, сохранили военное присутствие в Сирии. В субботу глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что около 500 американских военных в ближайшее время возобновят операции против террористической группировки "Исламское государство". Не сообщается, связан ли визит Пенса в Ирак с подготовкой этих операций.
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