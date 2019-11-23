Глава аннексированного Крыма стал членом "Единой России"

Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", который в эти выходные проходит в Москве, заявил, что члены партии "не должны соглашаться со всеми действиями представителя власти, какой бы пост он ни занимал".

Тех, кто делает иначе президент назвал "словоблудами" и "конъюнктурщиками", приставшими к правящему статусу партии, которые "если что, сдадут не только её, но и страну".

"Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе и в нашей новейшей истории", – подчеркнул Путин.

Он также призвал "единороссов" самим находить и поднимать острые вопросы, не дожидаясь того, когда это сделают граждане на очередной "прямой линии" президента.

В свою очередь, председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев раздал партбилеты нескольким губернаторам и бизнесменам. "Единороссами", в частности, стали глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова, заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Дмитрий Шаханов.

19-й по счёту съезд "Единой России" посвящён подготовке партии к выборам в Госдуму 2021 года. Дмитрий Медведев объявил, что лично примет участие в написании обновлённой программы партии. Ранее он призвал "единороссов" не прикрываться на выборах статусом самовыдвиженцев.