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В Киеве состоялась акция памяти жертв Голодомора

Этот плакат вывешен у здания посольства России в Киеве, 23 ноября 2019.

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В Киеве прошла многолюдная акция памяти жертв Голодомора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна "никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим".

Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины. Согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-33 годов умерло от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне", –заявил Зеленский.

На акции в Киеве присутствовали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

После выступления Зеленского была объявлена общенациональная минута молчания. Участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

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