Томск: Андрей Лошак представил сериал "Холивар. История Рунета"

Томск: Андрей Лошак представил свой сериал "Холивар. История Рунета"

Журналист Андрей Лошак представил в Томске свой документальный сериал "Холивар. История Рунета", созданный для телеканала "Настоящее Время". Встреча со зрителями прошла в рамках проекта "The Earth Is Flat — Kак читать медиа?". Более сотни гостей, пришедших на просмотр, смогли не только увидеть несколько серий, но и обсудить с автором создание проекта. Отдельной темой стали меры российских властей по ограничению свободы в интернете. Это был первый открытый показ проекта в российском регионе.



Как сообщает корреспондент Сибирь.Реалии, особый интерес презентация фильма вызвала у представителей местных медиа. Журналисты государственных СМИ в отмечали, что Томская область, которую ранее считали территорией свободной прессы, уже испытывает серьёзные проблемы с цензурой и давлением властей. Кроме традиционных медиа, прессинг со стороны чиновников испытывают и редакции региональных порталов.



"Лошак, как мне кажется, сделал короткую видео-энциклопедию про российский интернет. Мои коллеги, которые сегодня работают в нашей редакции, это студенты последних курсов наших вузов, но для них многое в сериале - это история. Они младше, чем сам Рунет и иногда даже не знают, что интернет 90-х и начала нулевых был безгранично свободным. Это была настоящая анархия, о которой остается лишь вспоминать", - рассказал один из шеф-редакторов томского телеканала.



Авторский сериал Лошака состоит из семи серий и рассказывает о том, как в России возник интернет, и как он со временем менялся до наших дней. Картина не только о российском интернете, через неё можно увидеть социальные и политические изменения в нашем обществе. Автор проекта отметил, что ему интересно получить реакцию зрителей в регионах.



"Я горжусь тем, что внутри сериала мы рассказали всю историю событий того, как всё начиналось и к чему пришло. Это не только про интернет, это про историю страны. Конечно я погрузился и в свои воспоминания об интернете, который был местом безумия и панка. Люди, которые это придумали – учёные с научными степенями – они делали потрясающие вещи. Нам есть чем гордиться", - рассказал Андрей Лошак корреспонденту сайта Сибирь.Реалии.



Он также отметил, что в России политика стала тотальным фактором, влияющим на все происходящее в стране и теперь добралась до интернета. Лошак считает, что долгое время власти не воспринимали всерьез интернет и, как говорил Владимир Путин, считали его "помойкой". Однако, когда влияние новых медиа стало очевидным, единственный путь, который предпочли чиновники для того, чтобы обуздать Рунет, это попытаться ввести тотальные ограничения. Но проблема, по его мнению, в том, что Кремль пытается построить вертикаль во всем, а интернет - это свободная горизонталь.



"Холивар. История Рунета" проект телеканала "Настоящее Время" был представлен в Каннах на международном кинорынке телевизионных программ и сериалов. В России сериал номинирован на премию "Лавровая ветвь" как лучший научно-просветительский фильм.