Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Тысячи французов провели акции против домашнего насилия

Многотысячная демонстрация против домашнего насилия, Париж, 23 ноября 2019

В субботу, 23 ноября, в Париже и других французских городах прошли массовые демонстрации против насилия над женщинами. По данным организации Occurence, занимающейся подсчётом участников акций, в Париже в демонстрации участвовали 49 тысяч человек.

Акции состоялись по инициативе движения Nous toutes ("Мы все", в женском роде). Их поддержали десятки ассоциаций, профсоюзов и политических партий, а также знаменитости, среди которых актрисы Мюрьель Робен, Летиция Каста и Жюли Гайе.

Активисты надеются повлиять на правительство, чтобы власти усилили противодействие сексизму, сексуальному и домашнему насилию, жертвами которого чаще всего становятся женщины и дети. Об этом сообщило "Международное французское радио".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG