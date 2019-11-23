Тысячи французов провели акции против домашнего насилия

В субботу, 23 ноября, в Париже и других французских городах прошли массовые демонстрации против насилия над женщинами. По данным организации Occurence, занимающейся подсчётом участников акций, в Париже в демонстрации участвовали 49 тысяч человек.



Акции состоялись по инициативе движения Nous toutes ("Мы все", в женском роде). Их поддержали десятки ассоциаций, профсоюзов и политических партий, а также знаменитости, среди которых актрисы Мюрьель Робен, Летиция Каста и Жюли Гайе.



Активисты надеются повлиять на правительство, чтобы власти усилили противодействие сексизму, сексуальному и домашнему насилию, жертвами которого чаще всего становятся женщины и дети. Об этом сообщило "Международное французское радио".