Санкции против "Северного потока" могут быть включены в закон о военном бюджете США

В законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год будут добавлены статьи о санкциях против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом изданию Defence News заявил председатель комитета Сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

Меры против строителей газопровода ещё обсуждаются законодателями, однако, по словам Риша, "санкции дорого обойдутся" компаниям, участвующим в проекте. Сенатор рассчитывает, что принятые меры помогут остановить строительство магистрали.

Газопровод "Северный поток – 2" должен быть запущен в 2020 году. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Согласно достигнутому странами Евросоюза компромиссу, все решения в связи с эксплуатацией проекта будет принимать Германия, которая выступает в поддержку его строительства.

Многие страны Евросоюза и США критиковали проект. В Брюсселе считают, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и нарушает положения энергетической политики ЕС. Москва утверждает, что проект носит исключительно экономический характер.