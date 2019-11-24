В Екатеринбурге полицейский убил подозреваемого в хранении наркотиков

В Екатеринбурге сотрудник полиции застрелил из табельного пистолета подозреваемого в хранении наркотиков, сообщает сайт регионального отделения МВД.

Около шести утра полиция задержала 28-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков, — сообщает ведомство. Он попытался сбежать от патруля. Один из полицейских догнал его.

По утверждению МВД, подозреваемый пытался отнять у полицейского оружие. Тот сумел выстрелить в воздух, настаивает ведомство, а потом застрелил убегавшего. Убивший подозреваемого полицейский доставлен в больницу.