В Гонконге проходят первые после начала массовых протестов выборы

В Гонконге проходят в воскресенье проходят первые после начала массовых протестов в городе выборы. Жители избирают членов 18 районных советов — к обеду наблюдатели отмечают на голосовании рекордную явку, передаёт Би-би-си.

Районные выборы не могут напрямую повлиять на расклад политических сил в городе, однако голосование может стать важной проверкой популярности городских властей и оппозиции мегаполиса. С марта в нём не прекращаются массовые протесты сторонников демократии и прозападной ориентации Гонконга. Городские власти утверждают, что большинство горожан не поддерживают протестующих.

24 ноября выбираются 452 из 479 членов окружных советов. Члены окружных собраний обычно занимаются вопросами районного благоустройства, но шесть человек представляют округа в городском парламенте, выборы в который запланированы на 2020 год. Кроме того члены окружных советов участвуют в выборах главы администрации Гонконга. 117 окружных депутатов получают места в комитете выборщиков. Всего в нём 1200 человек, большинство выборщиков назначаются властями Китая.

Сейчас около 75 процентов мест в советах контролируют проправительственные партии, напоминает Би-би-си. В этом году для участия в голосовании зарегистрировались 4,13 миллиона избирателей, что на 33 процента больше, чем на выборах в 2015 году.