Noize MC и Шнура оштрафовали за мат во время совместного концерта

Рэпер Иван Алексеев, известный как Noize MС, и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров оштрафованы на 500 рублей каждый за использование нецензурной лексики во время совместного выступления.

В своём инстаграме Noize MC опубликовал фотографию с двумя сотрудниками полиции, под которой написал: "Спасибо вам, что у меня есть на это деньги".

Концерт Noize MC и "Ленинграда" прошёл в субботу вечером на московском стадионе "ЦСКА Арена" в формате "музыкальной дуэли". Музыканты поочерёдно выходили на сцену, победителя каждого раунда выбирали зрители. Со счётом 4:3 дуэль выиграла группа "Ленинград".