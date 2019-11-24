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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выдвинулся в президенты США

Майкл Блумберг

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Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг объявил, что намерен принять участие в борьбе за номинацию на пост президента США от Демократической партии. "Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и перестроить Америку", — написал он в твиттере.

77-летний Блумберг – основатель одноимённого информационного агентства и один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается журналом Forbes в 52,5 миллиарда долларов. Он один из четырёх политиков за всю историю Нью-Йорка, 12 лет находившийся на своём посту. Дважды он избирался на эту должность как кандидат от Республиканской партии, а затем – как независимый кандидат.

Журнал Politico писал в начале ноября, что Блумберг рассматривал возможность своего участия в президентских выборах уже 10 лет, но каждый раз в итоге отказывался от номинации.

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