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Новгород: Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия

Ёж из мультфильма "Ёжик в тумане"

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Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия двухсот сёл, посёлков и городов Новгородской области. В областном управлении отмечают, что возвращение буквы "ё" соответствует требованиям Закона о государственном языке и рекомендациям министерства образования и науки Российской Федерации.

Среди новгородских деревень, имевших в историческом названии букву "ё" были, например, Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.

В ближайшее время исправленные названия должны быть отражены на указательных знаках, картах, атласах и в других картографических материалах.

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