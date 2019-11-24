Новгород: Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия

Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия двухсот сёл, посёлков и городов Новгородской области. В областном управлении отмечают, что возвращение буквы "ё" соответствует требованиям Закона о государственном языке и рекомендациям министерства образования и науки Российской Федерации.



Среди новгородских деревень, имевших в историческом названии букву "ё" были, например, Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.



В ближайшее время исправленные названия должны быть отражены на указательных знаках, картах, атласах и в других картографических материалах.