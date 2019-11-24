На выборах президента Румынии у Йоханниса 65 процентов голосов

Прозападный президент Румынии Клаус Йоханнис, по всей видимости, победил во втором туре выборов главы государства - у него, согласно первым экзит-поллам, 65 процентов голосов. Действующему президенту противостояла кандидат от левых сил Виорика Дэнчилэ, возглавлявшая правительство Румынии вплоть до последнего времени - у неё 35 процентов. Таковы первые сведения, опубликованные в Румынии по результатам экзит-поллов.

Второй пятилетний срок президентства Клауса Йоханниса позволит ему восстановить проевропейскую траекторию – после многолетнего правления левых, отмеченного разгулом коррупции и ослаблением независимости судебной системы. Премьер-министр Румынии Людовик Орбан, лидер Национальной Либеральной партии, рассматривается в Румынии как союзник Йоханниса.

60-летний Клаус Йоханнис, бывший школьный учитель физики и мэр трансильванского города Сибиу, призвал румын идти на выборы. "Дорогие сограждане, идите на выборы – это ваш шанс на победу".

Виорика Дэнчилэ, лидер Социал-демократической партии, наследницы запрещённой 30 лет назад коммунистической партии, заявила прессе, что выступает за Румынию, которая "идёт вперёд, а не назад".

Через девять часов голосования явка составила около 50 процентов от общего числа румын, имеющих право голоса (18 миллионов). Это больше, чем было в первом туре. Рекордное число румын, почти 800 тысяч, проголосовали за рубежами своей страны.