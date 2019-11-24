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Умерла Людмила Вербицкая, советский и российский лингвист-русист

Людмила Вербицкая

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Президент Санкт-Петербургского государственного университета, бывший ректор вуза Людмила Вербицкая умерла в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вуза.

Вербицкая - советский и российский лингвист-русист. В 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.

В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.

/**/ /**/ Людмила Вербицкая
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