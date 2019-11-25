Остановка имени Путина. Съезд партии власти и поездка президента по МЦД

Партия "Единая Россия" провела очередной, уже XIX-й, съезд.

Кирилл Шулика

Еще буквально несколько лет назад это был помпезные сборища, о которых за пару недель говорили из каждого утюга. Некоторые шутили или не шутили про съезд победителей.

И вот теперь все сводится к протокольному мероприятию, просто отметиться, решить кадровые интриги и т.д. Шутки про съезд победителей тоже более неуместны. Там больше половины зала будет понимать, что эта птица уже не взлетит. А еще больше делегатов будут стоять на низком старте, чтобы бежать в другую партию и снова устроиться в этой жизни.

Вроде на съезде будет Путин. Но надо обязательно напомнить, что отныне он им запрещает использовать свое изображение в предвыборных кампаниях. Ну Медведев вроде не запрещает... Но его изображение можно использовать исключительно чернушным пиарщикам.

Александр Морозов

Многие кремлевские эксперты написали записки о том, что нельзя выходить на выборы-2021 с тем состоянием партийно-политической системы, как она есть. Некоторые считали, что и партию власти надо "старую" поменять на "новую". Но - не убедили Путина. Будут бить током мертвую лягушку.

Сергей Марков

Единая Россия провела антикризисный съезд. У партии падающий рейтинг, есть несколько слабостей.

1. Ответственность за решения бюрократии. Прежде всего это пенсионная реформа, но много и других решений, которые не нравятся избирателям.

2. Ответственность за действия экономического блока правительства, прежде всего за нулевой экономический рост, по сути экономическую стагнацию и стагнацию уровня жизни. Это вызывает отсутствие надежд.

3. Ответственность за слабую ротацию начальников. Это рождает усталость избирателей от одних и тех же лиц.

4. Все более жесткие пропагандистские атаки против партии со стороны все более мощной информационно политической "коалиции российского Майдана". В интернете враги Единой России уже почти доминируют. Партия явно сдает противникам информационное пространство. Ситуация в любой момент может перейти в стадию травли Единой России. Чиновники боятся ассоциации с ЕР.

5. Партии запрещают заниматься популизмом. Это ведет к молчанию партийных структур. Как можно заниматься публичной политикой без популизма?

6. Из партии вылетели много ярких фигур. В результате некому вести разговор с избирателем. На лбу у многих кандидатов горят слова "я лгу всегда".

7. Губернаторы и кандидаты все чаще хотят идти самовыдвиженцами. Это рождает пораженческие настроения.

8. Рейтинг Путина существенно уменьшился. А рейтинг Единой России пока был функцией от рейтинга Путина.

9. Партия мало участвует в общественных дискуссиях. Партия как бы ушла в подполье.

10. Неформальный лозунг "нам идейных не нужно" приводит к росту цинизма и росту разрыва между партией и сторонниками Путина в электорате. В результате размывается именно электоральное ядро.

11. В элите так и не было серьезной антикоррупционной чистки. В результате партия имеет коррупционную репутацию своих членов.

12. В партии очень много суперпофессионалов в своих отраслях, но как перевести это личное уважение в уважение к политической партии, - пока такого плана не видно.

На съезде приняли несколько антикризисных решений.

1. Идти всем вместе, то есть запретить членам ЕР дистанцироваться от ЕР.

2. Губернаторов призвали поддержать ЕР.

3. Путин лично выступил на съезде и пообещал быть с партией в ее трудные времена.

4. Партии постараться дистанцироваться от бюрократии и быть ближе к народу. Но как это сделать без популизма , без критики губернаторов и без критики правительства, никто пока не объяснил.

5. Поменять команды политехнологов. Может новая команда и объяснит.

Участники съезда очень обрадовались выступлению Путина. Все поддержали рост участия в партийных делах губернаторов. Ну, как все, - все, кроме губернаторов. В целом, всем ясно, что этих мер совсем не достаточно. Нужны значительно более крутые антикризисные меры. Противники Путина надеются, что таких мер не будет и ЕР будет для них хорошим "мальчиком для битья " на выборах 2021.

Пока делегаты обращали внимание на девушек, многие комментаторы обратили внимание на порядковый номер съезда.

Никита Муравьёв

Надеюсь, следующий, XX-й съезд, оправдает свой номер.

Александр Оркин



Как бы не пришлось вместо этого 17-й съезд вспомнить.

(Так называемый «Съезд победителей» 1934 года, более половины участников которого впоследствии было расстреляно.)

Главной темой съезда стали предстоящие выборы. Многие считают, что "Единая Россия" их боится.

Аббас Галлямов

«Единая Россия» объявила, что в рамках подготовки к думской кампании она создаст завтра предвыборный штаб. Преподносится это как главное событие открывающегося в субботу съезда партии. На самом деле, этот шаг никаким образом ни на что не повлияет.

Все, на что способен предвыборный штаб, - это набор технологических ухищрений. Штука важная в обычных ситуациях, но не в тот момент, когда общество задумывается о чем-то действительно масштабном и исторически значимом.

Недавнее исследование Левада-центра показало, что за два года число россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросло с 42 до 59 процентов. В пользу перемен, сопровождающихся сменой системы, высказались 53 процента. Сохранить систему хочет лишь треть - 34 процента.

Что может противопоставить этому штаб «Единой России»? Более качественную разноску газеты, где рассказывается о ремонте спортплощадок во дворах? Лишний баннер с надписью «партия реальных дел»? Этого было достаточно два-три года назад - в ситуации, когда курс движения страны не вызывал сомнений. Сейчас - когда ощущение исторического тупика постепенно овладевает людьми - спортплощадками и прочими «реальными делами» от них не откупиться.

Люди ждут больших, содержательных шагов - в первую очередь в части демократизации политического процесса и расширения прав общества на участие в выработке ключевых государственных решений. «Единой России» в этом смысле предложить нечего и никакой штаб этого факта не замаскирует.

Единороссам хорошо бы понять, что судьбу предстоящей думской кампании будут решать не политтехнологи, а политики.

Илья Вайцман



Знаете, что такое болезнь Паркинсона? Это когда видные единороссы будут - по команде "лидера нации" - трясти (sic!) самих себя, но уже не как членов партии, а как крупных гос- и муниципальных чиновников.

Смешно? Вот и мне тоже смешно. И противно.

Кирилл Мартынов

Их так называемая партия намерена править нами вечно. До тех пор, пока их не вынесут в мавзолеи или пока не наступит такой момент, когда не придется массово сдавать партбилеты ради самосохранения, как в 1991 году.

«Единую Россию» никто жалеть не будет, жаль только страну, которую они снова потянут за собой на дно.

Эль Мюрид

В Москве проходит съезд Единой России. Формальная повестка - подготовка к выборам 2021 года, но до них еще два года, а так далеко у нас не принято заглядывать. Ключевой вопрос в другом - что делать с этой структурой.

Ответа нет. Реформировать Единую Россию попросту опасно - она является составной частью "вертикали", и трансформация ЕР в любом случае существенно нарушит функционирование системы управления, которая и без того пребывает в параличе.

Однако не замечать того, что Единая Россия становится предельно непопулярной и токсичной для самой власти, уже не получается. Есть понимание того, что делать что-то надо, но что - не знает никто. Предлагаются разные варианты, но даже всемогущий Джинн из "Алладина" предупреждал, что в число ограничений для него входит оживление покойников. Здесь как раз тот самый случай.

Раз так - то у бюрократии всегда есть универсальный выход из любого положения - не делать ничего. А делать вид, что все в порядке. А там - как-нибудь авось само рассосётся.

Алексей Федяров

Смотрю на съезд Единой России и стыдно мне. За себя стыдно. За оппозицию и либералов всяческих. Страшно злые мы люди за деньги Госдепа. А всё эти лагеря виртуальные проклятые и иностранные агенты.

Ну и что, что в прошлом году из бюджета на ЕР выделено 4,3 миллиарда. Ну и что, что Путин на съезд приехал.

Видели, с какими лицами люди там сидят? А как рыдали 13 глав субъектов, назначенных руководителями региональных отделений, вы знаете? И не потому, что 13 несчастливое число.

А как прекрасны в своей печали новые члены президиума и генсовета?

Усталые, но мужественные лица. Они готовы к боли и тоске, к страданиям за нас.

А почему всё так?

Да потому что Единая Россия - самая преследуемая государством партия. В любой зоне любого уголка страны сидят её члены. Спросите у Улюкаева. У Белых спросите. Узнайте у Шестуна и Маркелова.

Сколько из тех печальных тринадцати доживут до счастливого 2024 на свободе? А сколько увидят Рогозина на Луне на экране тюремного телевизора?

И только Маргарите Симоньян повезло. Правозащитник в России - почётно и даже престижно.

На съезде было объявлено о создании правозащитного центра "Единой России" и о том, что его сопредседателем станет Маргарита Симоньян. Именно это, а не подготовка к выборам, стало главным предметом обсуждения блогеров.

Александр Фельдман

Маргарита Симоньян займётся правозащитной деятельностью в «Единой России»

Собственно, я примерно понимаю, ЧЕМ она там займётся. Как сказал сегодня уважаемый премьер-министр, «мы не должны быть в стороне от этого (от правозащитной деятельности), поскольку это очень часто присваивают себе оппозиционные партии. Нам нужно этим заниматься».

А судя по тому набору чучундриков, которых Маргарита Симоновна прикормила за счёт госбюджетных дотаций, всех этих лесь рябцевых и прочих ортеженек, вся их «правозащитная деятельность» будет сводиться к тому, чтобы не давать заниматься ею той самой оппозиции, о роли которой так сокрушался премьер. Видимо, так.

Евгения Литвинова

Правозащитница

И нечего тут присваивать! Оппозиционные партии расприсваивались, понимаешь!

Сейчас ЕдРо придет и само всё присвоит. Сейчас новые правозащитники и в пикетах будут стоять, и Марш материнского гнева организуют, и против пыток будут бороться, и выступят против административных и уголовных статей за публичное выражение своего мнения.

Интересно, Симоньян в курсе, что правозащита - это про защиту отдельного человека от государственной машины, а не наоборот? Головы дракона будут грызть собственный хвост? Жду. Готова прислать Маргарите список политзаключенных, чтобы ей легче работалось на новом поприще.

Алёна Блинова

Одна из главных путинских пропагандисток Маргарита Симоньян (глава RT) возглавит новый «правозащитный центр» «Единой России».

То есть «защищать» права людей будет человек, который, помимо всего прочего, как смерти боится честных выборов. Цитата по «Коммерсанту»: «Вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят» (2011 г.)

Впрочем, после назначения сталиниста Валерия Фадеева главой Совета по правам человека при президенте всё это прогрессирующее безумие выглядит вполне закономерным.

Борис Вишневский

Партия "Единая Россия" будет заниматься защитой прав человека.

И руководить этим будут государственная пропагандистка Марго Симоньян и депутат Госдумы Михаил Старшинов (автор инициативы повышения до 1 млн. руб. штрафов за участие в "несанкционированных" публичных акциях).

Это уже было.

"Коммунисты за демократию", "Пчелы против меда", "Волки за вегетарианство"...

Главные нарушители прав человека в стране - чиновники всех уровней, прочно спаянные с "Единой Россией".

Поэтому правозащитная деятельность в структуре единороссов столь же абсурдна, как если бы в прежние времена правозащитный центр создали в структуре КГБ.

Впрочем, мы знаем имя человека, чьи права единороссы защищали и будут защищать.

Именно он сегодня требовал от единороссов "терзать и трясти чиновников", "не соглашаться с действиями каждого представители власти", и призывал к тому, чтобы "облик и репутацию партии определяли нравственные люди, а не конюънктурщики".

Угадайте с трех раз, как быстро они разбегутся, как только "ЕР" перестанет быть партией власти?

Собственно, на примере предыдущей партии власти мы это уже видели.

Между прочим, в июле 1990 года на ее последнем съезде Михаил Горбачев, констатировав, что КПСС стала механизмом обслуживания авторитарно-бюрократической системы, тоже призывал к переменам в поведении партии и ее членов.

До ее полного краха оставалось чуть больше года.

Самый вдумчивый, откровенный и неприятный пост о съезде написал, как ни странно, не оппозиционер, а делегат съезда, советник Володина, бывший руководитель политического департамента исполкома "Единой России" Алексей Чадаев.

В субботу днем я сидел в зале съезда ЕР, смотрел на выступавшего с трибуны Медведева, который клеймил отдельных несознательных товарищей по партии, пошедших на выборы самовыдвиженцами, и требовал, чтобы никто больше не смел стесняться своей партийной принадлежности. И думал я в тот момент о том же, о чем думаю последние несколько недель (в том числе и в связи с результатами нашего с ВЦИОМ опроса) о феномене «партии власти».

У меня есть одно воспоминание, которое не даёт покоя - я его называю «путинизм до Путина». В 97-м мне было всего 18, я только-только пришёл работать в Белый Дом и начал проектировать структуру будущего сайта Немцова, и я очень хорошо помню те разговоры, которые тогда велись в кругу начальников - «молодых реформаторов» Чубайса-Немцова-Федорова, а потом и Кириенко - и их советников.

Это были разговоры в том числе и о том, что было бы хорошо, если бы в Думе была партия, которая имеет твёрдое большинство и голосует по всем принципиальным вопросам так, как «мы» ей скажем. В то время это было не так - большинство в Думе принадлежало оппозиции, и принципиальные голосования просто покупались деньгами олигархов, что делало их почти равноправными партнерами Кремля, могущими диктовать условия. И, да, «прекрасная Россия будущего» людьми в правительстве рисовалась примерно как та Россия, которая есть сейчас: олигархи разгромлены и удалены от власти, ключевые компании и активы поставлены под контроль государства, СМИ и пропаганда полностью управляются Кремлем, оппозиция имеет только трибуну, но не возможность влиять на решения, правительство осуществляет реформы и полностью держит в руках экономические рычаги и т.д. Путин потом это все смог - но они уже тогда, за два года до его прихода к власти, уже всего этого хотели, и даже в состоянии были это довольно внятно формулировать.

Почему так важно обязательно иметь твёрдое, в идеале - конституционное большинство в парламенте под прямым контролем Кремля? Именно потому, что время от времени необходимо принимать решения, которые в принципе никогда не будут одобрены большинством граждан, и даже скорее всего вызовут протесты - но тем не менее они обязательно должны приниматься и реализовываться. Если бы такой необходимости не было - в общем-то без разницы, из кого там эта Дума вообще состоит; но вот те самые «трудные» - или, как выразился в речи на съезде Путин, «ответственные», они же «непопулистские» решения - то что обуславливает необходимость сохранять ту политическую конструкцию, которая сейчас есть. И вновь делать ставку на «301 голос».

«Трудные решения» сейчас возникают нечасто, но они все же возникают. Пенсионная реформа - реакция на неё почти дословно та же, как была когда-то на реформы гайдаровского правительства. Но были и другие, и вообще они регулярно случаются - будь то «пакет Яровой», «закон Димы Яковлева» или даже просто запрет курения в общественных местах. Короче, время от времени это самое контролируемое большинство должно голосовать за нечто заведомо антинародное, и принимать на себя весь град пинков и зуботычин от возмущённой общественности - и именно и только это обуславливает столь жесткую за него борьбу, даже в неблагоприятных, как сейчас, условиях.

Все это держится на идее о том, что общество в принципе глупое, оно как малый ребёнок, не знающий своей пользы и сующий в рот конфету - но есть строгая мама, которая конфетку изо рта вынимает, а вместо этого даёт невкусную, но очень питательную и насыщенную витаминами ложку яблочного пюре. И эта мама, в разрезе государства, и есть те немногие, которые знают как надо, они в сущности и есть единственный подлинный субъект власти, а вся остальная институциональная машинерия, включая партии, выборы, парламенты, программы и т.д. - должна стать приводным ремнём для реализации их решений.

Разумеется, эта картина мира может быть атакована множеством разных способов. Во-первых, можно пытаться оспаривать ту мысль, что эти самые «они» и есть тут самые умные, которые только и знают, как надо, и предлагать взамен каких-то других «они»: этим десятилетиями занимаются люди типа Глазьева или Хазина. Во-вторых, можно пытаться сказать, что «люди» не такие уж и глупые, как кажутся, что их можно и нужно убедить, если им правильно все объяснить - это многолетний хлеб разномастных околовластных пропагандистов.

Но все это, в конечном счете, маргиналии. Основная идея остаётся той же: контроль над парламентом - залог успешности экономической политики. Неважно, называется она «политикой реформ» (как в 90-е), или «нацпроектами» и «прорывом», как в 2019 - это именно оно: «знающие» пытаются делать более лучше жизнь «незнающих», стараясь при этом максимально исключить их из процесса выработки и принятия решений как таковых. Ультрапатернализм.

Верхние начальники гонят ЕР «обличать чиновников» или «идти к людям» не от желания услышать критику и вал проблем, а в первую очередь потому, что им нужен ее рейтинг: без него выборы выигрывать проблематично - даже вбросы и административная коррекция работают лишь до тех пор, пока люди «внизу» в общем и целом не возражают против того, что «эти» должны побеждать. Они говорят: делайте что хотите, привлекайте какой угодно «экспертный потенциал» (тоже из сегодняшней речи президента), но нужен рейтинг. Почему? Потому что нужна победа на выборах. Почему? Потому что нужен контроль парламента. Почему? Потому что, возможно, периодически придётся опять реализовывать «трудные решения». Может, конечно, и не придётся, но исключать этого нельзя - а значит, механизм должен быть.

Отсюда вывод - промежуточный. Нет никакого шанса трансформировать наш партийно-политический ландшафт, если не трогать сам базовый меритократический алгоритм, его сформировавший. Вот эту механику, когда в стране есть узкая и полузакрытая группа «знающих», и манипулируемое большинство, которому проще отвлечь внимание, чем научить разбираться в реальной проблематике, определяющей «трудные решения».

Из этой реконструкции понятна даже фантомная боль по утраченной «правой партии» (то, на чем в прошлую кампанию сделал свой мелкий гешефт Титов, а до этого еще много кто каждый раз). «Правая партия» как политический агент нужна чтобы заряжать в паблик «антинародную» повестку - именно чтобы избавить от этой тягостной необходимости саму «партию власти», она же «партия большинства». Должен выходить на думскую трибуну кто-то похожий одновременно на Чубайса, Кудрина и Чикатило, и гнусавым голосом, показывая на экране графики и гистограммы, сообщать, что столько-то неэффективных старушек должны сдохнуть, иначе никак не будет никакого экономического роста. В него вся страна должна азартно швыряться гнилыми помидорами, а «власть» должна быть арбитром и бодигардом, не дающим прямо сейчас разорвать злодея лошадьми. А сейчас в этой трудной злодейской роли, из-за пустоты на этом фланге, вынужденно выступают министры правительства, что, конечно, совсем не айс. Поэтому хорошо бы, чтоб таких все же в Думу, но проблема в том, что за них никто, блин, не голосует.

В общем, вот такое из этого соображение. Если б я был среди тех, кто действительно хочет демонтажа «Единой России» и формирования обычной, равноправной многопартийной системы, начинать надо не с неё самой и даже не с национального лидера - он тоже функция в этом смысле. Начинать надо с фундамента - вот с этой доминирующей меритократической механики. А ее, кажется, никто из борцов не оспаривает и даже не трогает.

И, значит, остаётся только время от времени заменять батарейки.

Но больше всего в субботу обсуждали не съезд "Единой России", а поездку её неофициального лидера Владимира Путина по только что открытым Московским центральным диаметрам. "Человек, который смог" смог в одиночку остановить железнодорожное (и не только) движение в огромном мегаполисе.

Константин Мильчин

Кстати, теперь аэроэкспрессы в Шереметьево (возможно не все, а возможно и все) идут 50 минут и на Белорусском отходят от дальней платформы.

Евгений Минченко

Стою уже час в жутчайшей рукотворной пробке у Белорусского вокзала.

Переписка на Яндекс-картах - яркая иллюстрация антиистеблишментного тренда.

Не надо бы так людей злить.​

Екатерина Барабаш

Где я? Что я? Вернулась в Москву, села в аэроэкспресс, который обычно идёт на Белорусскую, а диктор говорит какие-то странные слова, называет названия, которых тут никогда не было, уверяет, что едем в Одинцово через Сколково. Я волнуюсь за себя, за диктора и за Сколково. Мама, мне страшно.

UPD. Теперь ясно - это тот самый центральный чтоб его диаметр, который вчера открывали и из-за которого весь город встал. Ненавижу.​

Сергей Гармаш

у нас тут вчера открывали МЦД... всё сломалось, поезда из области стали по 6 вагонов и ещё ехал спецпоезд, в котором Собянин Путину подарил именную карту Тройка. А в это время остальные поезда встали на час... в общем хотели как лучше, а получилось как всегда...​

Илья Варламов

Прямо сейчас диаметр D1 намертво стоит, из-за приезда Владимира Путина на открытие МЦД и ритуальное перерезание ленточки. Люди сообщают, как уже полтора часа стоят в районе Кунцево и не могут никуда выйти из поезда.

На МЦД-1 полностью остановили движение из-за приезда Путина. Большое количество росгвардии, полиции и фирменная Иволга затонированная на путях.

Больше некуда писать: из за открытия мцд собяниным и путиным, о чем нигде не было написано, многие люди сидят по полтора часа в остановившихся электричках и никто никуда не может уехать.

Соня Соколова

Картина маслом: сверху Путин и охрана, снизу - ещё один слой охраны с собаками. Наверно, если копнуть - под землёй ещё один слой окажется. Вы только представьте, как эти люди домашним рассказывают о том, как их служба "и опасна, и трудна". Бггг.

Светлана Чунихина

Такой страх и ненависть к собственному народу у Пу, просто сталинского масштаба. Президента всего-то нужно прокатить на электричке, где катаются обычные люди каждый день. Но мало что им в голову взбредет, обычным?



Когда я делала лекцию "Психи в политике", самым интересным открытием для меня стало наличие синонимического сюжета в биографиях Сталина и Путина.

Оба родились в семьях, уже потерявших одного сына. И там, и там материнская любовь и страх за жизнь нового ребенка могли стать фоном для консолидации нарциссической симптоматики. Плюс крайне жестокий отец (в случае Сталина доказанный факт, в случае Путина - предполагаемый, отец служил в НКВД), ответственный за взращивание садистического и паранойального компонентов.

Нужно ли удивляться синонимичности актуальной российской истории и сталинской эпохи?



Укладывать живую силу под платформу (интересно, кого они, лежащие скукоженные, смогут защитить?) - это и паранойя, и садизм одновременно.

Илья Вайцман

"- Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков.

- Нет, философ, я тебе возражаю. Это самый страшный порок."

(© М.А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")

Полно, да был ли в мировой истории настолько трусливый "нацлидер", чтобы для обеспечения его "безопасности" (успокоения паранойи для) запихивали под платформы, мимо которых он проезжает не просто полицаев, но и собак с кинологами!? 😳 Собак-то за что?!!

Это, действительно, "не имеет аналогов" даже по северокорейским меркам. Тьфу. Пойду руки мыть.

Николай Руденский

"16 августа 1851 года император Николай I впервые проехал по железной дороге из Петербурга в Москву. Причем известно достоверно, что некий усердный чиновник покрасил рельсы на подъеме к мосту через реку Мсту свежей масляной краской, отчего поезд, естественно, забуксовал, и путь пришлось посыпать песочком".

Светлана Чунихина

Слушайте, а почему они его сразу в космос не запустят (насовсем)? К чему эти полумеры с электричками.