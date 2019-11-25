На местных выборах в Гонконге с большим отрывом побеждает оппозиция

В Гонконге в воскресенье прошли первые выборы после начала массовых протестов. Жители Гонгонга избирали членов 18 районных советов. По предварительным результатам, представители демократических сил (среди них есть в том числе лидеры протестов в Гонконге) заняли 396 из 452 мест в окружных советах или почти 90 процентов. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTHK.

Ранее 75 процентов мест в районных советах контролировали проправительственные партии.

Явка на выборах составила 71 процент против 47 процентов на прошлых выборах. Всего действовало более 600 избирательных участков. На них пришли почти 3 миллиона человек. В выборах принимали участие 1090 кандидатов.

Члены окружных собраний обычно занимаются вопросами районного благоустройства, но шесть человек представляют округа в городском парламенте, выборы в который намечены на 2020 год. Члены окружных советов участвуют в выборах главы администрации Гонконга. 117 окружных депутатов получают места в комитете выборщиков. Всего в нём 1200 человек, большинство выборщиков назначаются властями Китая.

С марта в Гонконге продолжается противостояние поддерживаемых Пекином местных властей и демонстрантов, требующих соблюдения гражданских прав и демократических свобод.

Власти утверждают, что большинство жителей Гонконга не поддерживают демонстрантов.

Гонконг - специальный административный район Китая, пользующийся широкой автономией. Демонстранты опасаются, что власти КНР хотят её свернуть. Они требуют введения всеобщего избирательного права, чтобы городские чиновники были подотчётны жителям Гонконга, а не Пекину.