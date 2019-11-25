"Народный мэр" Горловки сотрудничал с украинской разведкой

Бывший так называемый народный мэр Горловки - одного из крупных городов Донбасса, который сейчас контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты - был агентом Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Об этом Эдуард Матюха заявил украинской телекомпании ТСН, назвав себя "разведчиком". Информацию о сотрудничестве с Матюхой подтвердил представитель ГУР Вадим Скибицкий. По его словам, бывший "народный мэр" поставлял очень много информации о ситуации в неподконтрольных Украине районах Донбасса.

Матюха более 5 лет жил в так называемой "ДНР", а сейчас уехал на контролируемую Украиной территорию.

Матюха был заместителем мэра Горловки. Весной 2014 года он заявил о поддержке сепаратистов и 14 мая 2014 года был провозглашён "народным мэром", когда сепаратисты начали создавать на подконтрольной им территории свои органы управления. Однако уже через месяц он лишился этой должности. Реальный контроль над Горловкой в это время был у вооружённых подразделений сепаратистов под командованием Игоря Безлера. Матюха утверждает, что внедрился в руководство сепаратистов по заданию украинской разведки.

В сюжете о Матюхе отмечается, что он стал первым секретарём горловского горкома Компартии и в этом статусе наладил контакты с представителями КПРФ. По утверждениям Матюхи, КПРФ имеет прямое отношение к поддержке сепаратистов Донбасса, в частности, так называемым гуманитарным конвоям и снабжению сепаратистов наличными. Какие ещё сведения передавал Матюха украинской разведке, не сообщается.