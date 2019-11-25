79% осужденных за убийство россиянок защищались от бытового насилия

Четыре из пяти женщин в России, осужденных в 2016–2018 годах за умышленное убийство, в действительности защищались от домашнего насилия. Таковы результаты совместного исследования "Новой газеты" и "Медиазоны".

Эти данные были получены с помощью алгоритма машинного обучения, который проанализировал две с половиной тысячи судебных приговоров. Среди женщин, осужденных за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, оборонялась от партнёра каждая вторая. Сроки женщинам выносили по тяжким уголовным статьям, которые предполагают до 15 лет заключения.

Кроме того, журналисты изучили около полутора тысяч приговоров, вынесенных в 2011–2018 годах за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Масштаб домашнего насилия там оказался самым высоким: от партнеров или других родственников-мужчин защищались 90 процентов женщин. В то же время мужчины, осужденные по такой же статье, защищались от партнерш всего в 3 процентах случаев.

Авторы исследования сделали вывод, что многих из этих дел вообще не должно было быть: женщинам приходится сидеть в тюрьме лишь потому, что они не могут отбиться от агрессора голыми руками.

Ранее Минюст России дал официальный ответ на вопросы Европейского суда по правам человека о проблеме домашнего насилия в России. В нём власти признали существование бытового насилия в российских семьях, однако заявили, что его масштабы "преувеличены". Кроме того, российское правительство утверждает, что больше страдают от насилия в семье именно мужчины, поскольку статистика о насильственных преступлениях, повлекших тяжкие последствия для здоровья или смерть, гласит, что "большинство пострадавших являются мужчинами". Среди тех, кто обратился с жалобой в ЕСПЧ, была Маргарита Грачёва, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Родственники четырех россиянок, погибших из-за домашнего насилия, попросили министра юстиции России Александра Коновалова провести ведомственную проверку в отношении его заместителя Михаила Гальперина, подготовившего ответ для ЕСПЧ.