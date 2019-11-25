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В Берлине прошёл вечер памяти писателя и журналиста Петра Вайля

Пётр Вайль у чайного павильона в парке Сан-Суси в Потсдаме. Фото Юрия Векслера, 2000-е.

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В Берлине в рамках проекта "Импульс" состоялся видео-вечер памяти писателя и журналиста, бывшего главного редактора Русской службы Радио "Свобода" Петра Вайля. Собравшимся в здании Еврейской общины поклонникам творчества Вайля были представлены фрагменты его выступлений в Берлине, а также фильмы о нём (в частности, снятой сотрудниками Радио Свобода Ольгой Логиновой и Валентином Барышниковым ленты "Кино про меня").

Ведущий вечера Юрий Векслер при отборе видеоматериала сделал акцент на разнообразии проявлений уникальных особенностей личности Вайля перед камерой и микрофоном, а также поделился своими воспоминаниями о встречах и беседах с Вайлем в Берлине, Потсдаме и Праге.

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29 сентября Петру Вайлю исполнилось бы 70 лет. К его юбилею был пиурочен выход книги "Застолье Петра Вайля", подготовленной русской службой радио Свобода совместно с московским издательством Corpus.

  • Вайль (1949–2009) провел у микрофона Радио Свобода свыше 20 лет, сперва как внештатный, а с 1989 года как постоянный сотрудник Нью-Йоркского бюро Радио Свобода. В 1992 году возглавил бюро в Нью-Йорке, с 1995 года – сотрудник Пражской редакции Русской службы. В последние годы жизни занимал пост главного редактора Русской службы. Вайль - автор многих интеллектуальных бестселлеров 1990-х-2000-х годов, в том числе книг "Гений места", Карта родины", "Стихи про меня", а также вышедших посмертно "Слово в пути" и "Свобода - точка отсчета".
  • В 2009 году Радио Свобода учредило стипендию "Свободная русская журналистика" имени Петра Вайля, которой удостаиваются лучшие внештатные корреспонденты редакции.

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