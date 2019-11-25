В Берлине прошёл вечер памяти писателя и журналиста Петра Вайля

В Берлине в рамках проекта "Импульс" состоялся видео-вечер памяти писателя и журналиста, бывшего главного редактора Русской службы Радио "Свобода" Петра Вайля. Собравшимся в здании Еврейской общины поклонникам творчества Вайля были представлены фрагменты его выступлений в Берлине, а также фильмы о нём (в частности, снятой сотрудниками Радио Свобода Ольгой Логиновой и Валентином Барышниковым ленты "Кино про меня").

Ведущий вечера Юрий Векслер при отборе видеоматериала сделал акцент на разнообразии проявлений уникальных особенностей личности Вайля перед камерой и микрофоном, а также поделился своими воспоминаниями о встречах и беседах с Вайлем в Берлине, Потсдаме и Праге.

29 сентября Петру Вайлю исполнилось бы 70 лет. К его юбилею был пиурочен выход книги "Застолье Петра Вайля", подготовленной русской службой радио Свобода совместно с московским издательством Corpus.