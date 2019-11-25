Правительство России повысило утильсбор на автомобили

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора для автомобилей с 1 января 2020 года. В наибольшей степени поднимутся ставки на утилизацию легковых автомобилей — в среднем на 110,7 процентов. Ставка для легковых машин с двигателем объемом от 3,5 литра вырастет на 145 процентов. В основном это внедорожники и премиальные авто. Для более массовых автомобилей с объемом двигателя один-два литра тариф увеличится на 112,4 процентов.

Как пишет "Коммерсантъ", повышение ставки утильсбора станет одним из факторов роста стоимости автомобилей в 2020 году. В октябре об этом предупреждали автодилеры. После появления информации о том, что Минпромторг предлагает поднять утильсбор, ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила письмо на имя президента Владимира Путина. В нем дилеры предупреждали, что это решение может негативно отразиться на авторынке. Помимо роста цен на сами авто, рост утильсбора может сделать некоторые автобренды нерентабельными в продаже. Это, в свою очередь, может привести к закрытию 200–300 дилерских центров и увольнению 20 тысяч человек, утверждали автодилеры.

После этого Минпромторг задумался об отказе от значительного повышения утильсбора в следующем году и его переносе на 2021 год. Вместе с тем собеседники издания отмечали, что с 2020 года ставка утильсбора все же поднимется для компенсации снижения ввозных пошлин.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году. Изначально он действовал только для импортных автомобилей, но спустя два года его распространили на весь рынок. Последний раз утильсбор повышали в 2018 году. Сейчас сбор составляет 33 тысячи рублей для машин с объемом двигателя до 1 литра, 84 тысячи рублей для машин с объемом двигателя до 2 литров и 126 тысяч рублей на автомобили до 3 литров.