Министр ВМС США ушёл в отставку из-за разногласий с Трампом

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что утратил доверие к главе военно-морского ведомства Ричарду Спенсеру из-за его разногласий с президентом Дональдом Трампом по делу о старшем сержанте элитного подразделения "Морские котики", которого обвиняли в военных преступлениях в Ираке.

Спенесер после этого подал в отставку - сообщил представитель Пентагона.

Спецназовца подозревали в убийстве пленного члена группировки "Исламское государство" в Ираке, с телом которого он сфотографировался. Показания против Галлахера дали несколько "морских котиков", они также утверждали, что он стрелял по гражданским лицам и угрожал сослуживцам, которые пожаловались на его поведение. Всё это, как утверждается, произошло в 2017 году. Военный суд оправдал Галлахера по делу об убийстве, но признал его виновным в том, что он, сфотографировавшись с телом убитого, дискредитировал Вооружённые силы. Его понизили в звании.

Это решение, однако, было отменено президентом Трампом, который наряду с этим помиловал ещё двоих обвиняемых в военных преступлениях. Затем Трамп написал в твиттере, что Галлахер при уходе в отставку должен сохранить знаки приналдежности к спецназу. "ВМС не отнимет у участника боевых действий и "морского котика" Эдди Галлахера его "Трезубец", – написал Трамп в Твиттере. – Это дело с самого начала велось очень плохо".

Спенсер не согласился с мнением президента. Выступая на международном форуме по вопросам безопасности в Канаде 23 ноября, он заявил, что не считает сообщение в твиттере "формальным приказом". The Washington Post также писала, что в неофициальном порядке министр призывал Белый дом не вмешиваться в дело, обещая отправить Галлахера в отставку с сохранением за ним регалий.

В заявлении об отставке, которое цитирует New York Times, Спенсер написал, что не находит понимания у верховного главнокомандующего, то есть Трампа, понимания по вопросу о воинской дисциплине, а потому не может более одновременно следовать присяге и подчиняться его приказам.

Трамп в твиттере поблагодарил Спенсера за службу. Он также написал, что новым главой военно-морского ведомства станет контр-адмирал в отставке Кеннет Брейтуэйт, а Галлахер уйдет в отставку со всеми почестями.