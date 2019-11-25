Владелец Louis Vuitton покупает Tiffany за $16 млрд долларов

Крупнейший французский производитель предметов роскоши, холдинг LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy объявил о покупке международного ювелирного гиганта Tiffany за 16 миллиардов 200 миллионов долларов. Как сообщается 25 ноября на сайте французского бренда, одна акция Tiffany обошлась ему в 135 долларов.

Эта сделка стала самой крупной в карьере богатейшего француза, президента LVMH Бернара Арно. Она также должна укрепить позиции компании на ювелирном рынке и расширить её присутствие в США. В 2011 году LVMH купила бренд Bulgari за пять миллиардов долларов

О намерении LVMH купить Tiffany стало известно ещё в октябре. Тогда называлась сумма в 14 с половиной миллиардов долларов. Аналитики посчитали эту цену заниженной. Компания дважды увеличивала своё предложение, прежде чем было достигнуто соглашение.

В первом квартале нынешнего года прибыль ювелирного бренда снизилась на 3 процента. Tiffany страдает от того, что китайские покупатели стали меньше тратить в ее магазинах, и дорогого доллара.