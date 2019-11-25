Владелец Louis Vuitton покупает Tiffany за $16 млрд долларов

Крупнейший французский производитель предметов роскоши, холдинг LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy объявил о покупке международного ювелирного гиганта Tiffany за 16 миллиардов 200 миллионов долларов. Как сообщается 25 ноября на сайте французского бренда, одна акция Tiffany обошлась ему в 135 долларов.
Эта сделка стала самой крупной в карьере богатейшего француза, президента LVMH Бернара Арно. Она также должна укрепить позиции компании на ювелирном рынке и расширить её присутствие в США. В 2011 году LVMH купила бренд Bulgari за пять миллиардов долларов
О намерении LVMH купить Tiffany стало известно ещё в октябре. Тогда называлась сумма в 14 с половиной миллиардов долларов. Аналитики посчитали эту цену заниженной. Компания дважды увеличивала своё предложение, прежде чем было достигнуто соглашение.
В первом квартале нынешнего года прибыль ювелирного бренда снизилась на 3 процента. Tiffany страдает от того, что китайские покупатели стали меньше тратить в ее магазинах, и дорогого доллара.
- Ювелирная компания Tiffany была основана в 1837 году ювелиром Чарльзом Тиффани и прославилась после выхода фильма 1961-го года "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли. Флагманский магазин бренда находится на Пятой авеню в Нью-Йорке, по соседству с Trump Tower.
- Международной группе компаний LVMH принадлежат 75 брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Dom Perignon и Moet & Chandon.
- В октябре LVMH открыла завод в Техасе. На официальной церемонии присутствовали Бернар Арно, президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка.
- Ранее СМИ сообщали, что Бернар Арно готов предложить один миллиард евро за футбольный клуб "Милан". Представители Арно сейчас ведут переговоры. Сделка может быть завершена в мае 2020 года.
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