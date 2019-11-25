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ЕСПЧ коммуницировал жалобы россиян на отказы согласовывать акции

Здание Европейского суда по правам человека

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Европейский суд по правам человека принял группу жалоб на отказы властей четырех российских регионов в согласовании мирных акций, сообщает "Апология протеста".

В Мурманске в 2012 и 2014 году местные власти отказали активистке Татьяне Кульбакиной в согласовании мирной акции. Кульбакина хотела обжаловать решение в суде, но там не приняли заявление активистки, так как она была уполномоченным организатором. В итоге ЕСПЧ усмотрел в действиях власти нарушения права на свободу мирных собраний и эффективное средство правовой защиты.

В Санкт-Петербурге в 2018 году Юрий Иоффе планировал провести митинг против пенсионной реформы. В администрации города ему отказали в мероприятии из-за проведения матчей чемпионата мира по футболу в городе. В ЕСПЧ посчитали, что власти Петербурга могли также нарушить право на свободу мирных собраний гарантированное Конвенцией о защите прав человека.

"Во всех жалобах ставится вопрос, связанный с нарушением права на свободу собраний. Власти под различными предлогами не согласовывали мероприятия в тех условиях, которые предъявляли заявители. Власти либо предлагали изменить место проведения акции, либо время, либо дату", - рассказал корреспонденту сайта Север.Реалии адвокат Александр Передрук, который представляет интересы трех заявителей.

Жалобы также подали активисты из Челябинска и Чебоксар. В Челябинске власти отказали в проведении семи акций активистам Кириллу Артюхову, Марии Макаровой и Алексею Табалову.

В Чебоксарах Ярослав Мудряков и Александр Парамонов хотели провести встречу с Алексеем Навальным. Администрация отказала активистам во всех городских площадках и предложила устроить мероприятие в поселке в 40 километрах от города.

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