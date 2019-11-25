На триллион рублей ФНБ смогут претендовать только сырьевые проекты

В правительстве разработали четкие критерии проектов, в которые могут быть вложены излишки из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишут "Ведомости". В проект еще могут вноситься изменения, но базовый вариант уже одобрил премьер Дмитрий Медведев. По закону деньги ФНБ можно тратить, когда ликвидная часть фонда превысит 7% ВВП. В 2020 году в ФНБ должно образоваться 1,8 триллиона рублей излишков, в 2021-м — 4,2 триллиона рублей. Но правительство ограничило их траты 1 триллионом рублей за три года. Критерии проектов, утвержденные Медведевым, станут еще одним ограничением.

Круг претендентов на триллион рублей из ФНБ будет жестко ограничен, в список проектов попадут только самые большие и самые рентабельные — то есть, скорее всего, сырьевые — проекты.

Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%.

Доля вложений самого инвестора должна быть 20% и более.

Минимальная доходность вложений фонда должна быть не меньше доходности облигаций федерального займа (сейчас 6,5–8%).

Опрошенные эксперты полагают, что при таких жестких условиях средства получат только самые крупные проекты. Так, требованию 20% собственных вложений будут удовлетворять только единицы инфраструктурных проектов, условия больше подходят для промышленных, говорит руководитель InfraOne Research Александра Галактионова. Долгосрочные инфраструктурные и высокотехнологичные проекты денег из ФНБ не получат, дело ограничится сырьевыми, констатирует главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Как писал The Bell, на деньги ФНБ будет претендовать проект строительства завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге за 2,3 триллиона рублей. Его собирается строить «Газпром» с компанией "Русгаздобыча", которую связывают с Аркадием Ротенбергом.Позже вице-премьер Антон Силуанов называл два проекта, которые может поддержать ФНБ, — проект в Усть-Луге и "Ямал СПГ" "Новатэка".