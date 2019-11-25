"Грузинская мечта" не пойдёт на уступки. В Тбилиси протестуют

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта", несмотря на уличные протесты, не пошла на уступки оппозиции. Выборы в парламент Грузии в 2020 году пройдут по смешанной избирательной системе. Об этом по итогам заседания парламентского большинства заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" мэр Тбилиси Каха Каладзе.

На коротком брифинге политик зачитал заявление из шести пунктов, согласно которым парламент принял решение оставить в силе нынешнюю смешанную систему выборов, поскольку часть депутатов не поддержала инициативу "Грузинской мечты" провести выборы по пропорциональной системе. На сегодняшний день у партии нет 113 голосов, которые необходимы для того, чтобы вносить изменения в Конституцию страны. Таким образом, Каха Каладзе считает тему закрытой. В 2020 году выборы пройдут по смешанной системе с соблюдением самых высоких демократических стандартов, добавил он.

Каладзе также обвинил оппозицию в попытках недемократическими методами изменить решение парламента Грузии.

Оппозиция считает, что отказ партии "Грузинская мечта" от реформы избирательной системы спланирован её председателем, миллиардером Бидзиной Иванишвили, который боится потерять власть на ближайших выборах.

14 ноября парламентское большинство проголосовало против поправки о переходе на выборы по партийным спискам вместо смешанной пропорционально-мажоритарной модели. Оппозиция в ответ заявила, что будет проводить акции протеста до тех пор, пока правительство не урегулирует создавшийся политический кризис. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: участники протестов заблокировали все входы в здание. Полиция Грузии разогнала демонстрантов при помощи водомета и слезоточивого газа.