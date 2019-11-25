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Опубликованы документы о лагерях, в которых Китай содержит мусульман

Один из лагерей

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Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полученные им от неназываемых источников секретные документы китайских властей о функционировании лагерей, в которых содержатся мусульмане – жители Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

О существовании этих лагерей, которые китайские власти называют центрами переподготовки, ранее уже неоднократно сообщалось. Журналисты, однако, утверждают, что впервые в их руки попали официальные документы властей Китая.

Отрывки из документов публикует газета The Guardian. Из них следует, что в лагерях представители этнических и религиозных меньшинств содержатся недобровольно, а целью их помещения в лагеря является "трансформация под воздействием образования".

Всего в лагерях содержится, как утверждается, около миллиона человек, это главным образом этнические уйгуры – мусульмане.

Власти Китая утверждают, что речь идёт о добровольных программах профессиональной переподготовки и обучения, в частности китайскому языку. Необходимость контроля за жителями Синьцзян-Уйгурского района, кроме того, Пекин объясняет борьбой с терроризмом. Документы, опубликованные журналистами, Китай называет сфабрикованными.

  • Как пишет The Guardian, из документов следует, в частности, что люди, помещённые в лагеря, лишены свободы, здания огорожены заборами и стенами, спальни и жилые корпуса запираются. Людей помещают туда без приговора суда, не менее чем на год. Помещённые в лагеря люди зарабатывают "очки", которыми оценивается степень их "идеологической трансформации". Звонить родственникам им разрешают только раз в неделю, свободное отправление религиозных обрядов запрещено. Также особое внимание в документах уделяется предотвращению побегов из лагерей.

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