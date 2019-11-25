Опубликованы документы о лагерях, в которых Китай содержит мусульман

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полученные им от неназываемых источников секретные документы китайских властей о функционировании лагерей, в которых содержатся мусульмане – жители Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

О существовании этих лагерей, которые китайские власти называют центрами переподготовки, ранее уже неоднократно сообщалось. Журналисты, однако, утверждают, что впервые в их руки попали официальные документы властей Китая.

Отрывки из документов публикует газета The Guardian. Из них следует, что в лагерях представители этнических и религиозных меньшинств содержатся недобровольно, а целью их помещения в лагеря является "трансформация под воздействием образования".

Всего в лагерях содержится, как утверждается, около миллиона человек, это главным образом этнические уйгуры – мусульмане.

Власти Китая утверждают, что речь идёт о добровольных программах профессиональной переподготовки и обучения, в частности китайскому языку. Необходимость контроля за жителями Синьцзян-Уйгурского района, кроме того, Пекин объясняет борьбой с терроризмом. Документы, опубликованные журналистами, Китай называет сфабрикованными.