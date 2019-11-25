В Государственную думу внесен законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Документ внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместитель и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, а также Валерий Гартунг.

Согласно документу, росгвардейцы обязаны будут представляться не при любом обращении к гражданам (как полицейские), а только в отдельных случаях.

При проверке документов, если есть подозрение на розыск человека или основания для задержания.

При приеме оружия и боеприпасов на хранение.

При контроле оборота оружия.

При выдаче лицензий ЧОП.

При контроле работы ЧОП.

При проверке условий хранения оружия.

При входе на охраняемые объекты.

При изъятии оружия по решению суда.

Сейчас при задержании росгвардейцы обязаны только назвать причину таких действий. В отличие от полицейских, авторы законопроекта не предлагают обязать росгвардейцев представляться, когда граждане сами к ним обращаются. Росгвардейцы смогут не представляться, если есть угроза их жизни или наступления тяжких последствий.

Нововведение коснется только тех сотрудников ведомства, которые выполняют смежные с полицейскими функции — дежурят на улицах, проверяют документы, следят за оборотом оружия, работой охранников и детективов. Сейчас они не обязаны представляться. "Между тем перед гражданином предстает некто в форме, и человек не может понять, действительно ли перед ним представитель власти или аферист, купивший мундир в Военторге", — сказал "Коммерсанту" Хинштейн.

Новые правила не будут распространяться на военнослужащих Нацгвардии, бойцов СОБРа и ОМОНа.