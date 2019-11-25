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Госдума обяжет росгвардейцев представляться и показывать удостоверение

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В Государственную думу внесен законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Документ внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместитель и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, а также Валерий Гартунг.

Согласно документу, росгвардейцы обязаны будут представляться не при любом обращении к гражданам (как полицейские), а только в отдельных случаях.

  • При проверке документов, если есть подозрение на розыск человека или основания для задержания.
  • При приеме оружия и боеприпасов на хранение.
  • При контроле оборота оружия.
  • При выдаче лицензий ЧОП.
  • При контроле работы ЧОП.
  • При проверке условий хранения оружия.
  • При входе на охраняемые объекты.
  • При изъятии оружия по решению суда.

Сейчас при задержании росгвардейцы обязаны только назвать причину таких действий. В отличие от полицейских, авторы законопроекта не предлагают обязать росгвардейцев представляться, когда граждане сами к ним обращаются. Росгвардейцы смогут не представляться, если есть угроза их жизни или наступления тяжких последствий.

Нововведение коснется только тех сотрудников ведомства, которые выполняют смежные с полицейскими функции — дежурят на улицах, проверяют документы, следят за оборотом оружия, работой охранников и детективов. Сейчас они не обязаны представляться. "Между тем перед гражданином предстает некто в форме, и человек не может понять, действительно ли перед ним представитель власти или аферист, купивший мундир в Военторге", — сказал "Коммерсанту" Хинштейн.

Новые правила не будут распространяться на военнослужащих Нацгвардии, бойцов СОБРа и ОМОНа.

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