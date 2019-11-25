В Дрездене ограблен "Зелёный свод", ущерб оценивают в 1 млрд евро

В Дрездене ограблен музей старинных ювелирных изделий "Зелёный свод". По данным газеты Bild, злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где расположен музей, ранним утром в понедельник, предварительно обесточив его путём поджога электрощита. Грабители унесли ювелирные изделия, оставив более крупные экспонаты на месте.

Ущерб предварительно оценивается примерно в миллиард евро.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер написал в твиттере, что без ценностей, которые хранились в музее, невозможно представить себе историю этой федеральной земли. Полиция ведёт поиск похитителей.

Коллекция была основана в XVIII веке саксонским курфюрстом Августом Сильным. Коллекция уцелела во время Второй мировой войны, она была вывезена в Москву как военный трофей, но в 1958 году возвращена в Дрезден. Агентства сообщают, что её наиболее ценный экспонат - 41-каратный "Дрезденский зелёный бриллиант" - не был похищен, поскольку он находится сейчас на выставке в Нью-Йоркском Метрополитен-музее.