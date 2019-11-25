В Череповце спилили ворота без забора у поликлиники РЖД

В Череповце спилили знаменитые ворота без забора, которые "охраняли" территорию поликлиники РЖД на улице Комсомольской.

Заведующий учреждения Виктор Филатов в беседе с корреспондентом Север.Реалии отметил, что работы по установке нового ограждения вокруг здания поликлиники начались ещё в октябре: были готовы и ворота, и новый забор. Однако с согласованием забора возникли проблемы.

"Планировалось, что их установят вместе. И если к воротам, которые были установлены первыми, вопросов не возникло, то по забору потребовались согласования", – заявил Филатов. По его словам, сначала о необходимости согласования заявили энергетики, а потом водоканал. Затем в архитектурном управлении мэрии заявили, что если забор будет установлен без согласования, за это назначат штраф в два миллиона рублей.

Ворота, по словам Филатова, вернутся на место, как только будет согласован забор. Пока же их убрали "от греха подальше".

В здании поликлиники, которую "охраняли" с помощью ворот без забора, раньше находилась железнодорожная больница. В этом году исполняется 60 лет со дня ее открытия. В настоящее время основной профиль поликлиники – медицинские осмотры, а также предрейсовые осмотры и водительские комиссии.