С начала года в России прошло почти полторы тысячи протестных акций

С начала года в России прошли 1443 протестные акции. Таковы данные Центра социально-трудовых прав, специалисты которого ежеквартально отслеживают протестную активность россиян. В Центре подчеркнули, что нынешнее количество митингов, пикетов и забастовок является рекордным за последние несколько лет.

Отдельно социологи отметили, что количество протестов резко увеличилось в период с июля по сентябрь. Катализатором недовольства граждан стали недопуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, строительство мусорного полигона в Шиесе и массовые увольнения врачей.

По словам руководителя группы мониторинга Центра социально-трудовых прав Анны Очкиной, только за третий квартал года россияне выходили протестовать 580 раз. Очкина назвала это число "знаковым", добавив, что "предел терпения в социальном секторе исчерпан".

Вместе с тем в Центре отметили, что есть два региона, где протестная активность практически нулевая, – это Чечня и Чукотка.