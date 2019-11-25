New York Times: Джулиани искал у Фирташа "компромат" на Байдена

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который в Австрии сейчас ожидает решения суда о возможной экстрадиции в США, как утверждает издание The New York Times, в июне нынешнего года встречался с партнёрами юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Они якобы предлагали ему юридическую помощь в обмен на информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вице-президента США Джо Байдена, политического соперника Трампа.

С такими утверждениями выступил юрист Парнаса, который сейчас находится в США под следствием по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании. По его словам, Парнас передал Конгрессу, который ведёт расследование о возможности импичмента президента Дональда Трампа, информацию о своих контактах с Джулиани и украинскими политиками. По словам юриста, Парнас и Фруман убеждали Фирташа предоставить им "компромат" в обмен на помощь по делу об экстрадиции.

Вскоре после встречи Фирташ нанял двух новых американских юристов, как утверждается, по рекомендации Парнаса. В интервью New York Times украинский олигарх подтвердил факт встречи с Парнасом и Фруманом, однако сказал, что не занимался сбором компромата на Байдена. Фирташ, на связи которого с Москвой указывает газета, посетовал, что не по своей воле оказался в центре политической борьбы в США.

Джулиани сказал, что не просил Парнаса встречаться с Фирташем, однако не стал отрицать, что искал информацию о возможных нарушениях закона со стороны Байдена - в том числе, беседовал с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Тот ранее дал показания в суде по делу Фирташа, заявляя, что был уволен якобы из-за того, что расследовал деятельность сына Байдена на Украине.