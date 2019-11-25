New York Times: Джулиани искал у Фирташа "компромат" на Байдена

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который в Австрии сейчас ожидает решения суда о возможной экстрадиции в США, как утверждает издание The New York Times, в июне нынешнего года встречался с партнёрами юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Они якобы предлагали ему юридическую помощь в обмен на информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вице-президента США Джо Байдена, политического соперника Трампа.
С такими утверждениями выступил юрист Парнаса, который сейчас находится в США под следствием по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании. По его словам, Парнас передал Конгрессу, который ведёт расследование о возможности импичмента президента Дональда Трампа, информацию о своих контактах с Джулиани и украинскими политиками. По словам юриста, Парнас и Фруман убеждали Фирташа предоставить им "компромат" в обмен на помощь по делу об экстрадиции.
Вскоре после встречи Фирташ нанял двух новых американских юристов, как утверждается, по рекомендации Парнаса. В интервью New York Times украинский олигарх подтвердил факт встречи с Парнасом и Фруманом, однако сказал, что не занимался сбором компромата на Байдена. Фирташ, на связи которого с Москвой указывает газета, посетовал, что не по своей воле оказался в центре политической борьбы в США.
Джулиани сказал, что не просил Парнаса встречаться с Фирташем, однако не стал отрицать, что искал информацию о возможных нарушениях закона со стороны Байдена - в том числе, беседовал с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Тот ранее дал показания в суде по делу Фирташа, заявляя, что был уволен якобы из-за того, что расследовал деятельность сына Байдена на Украине.
- Расследование об импичменте инициировали демократы в Палате представителей после сигнала анонимного информатора из спецслужб о том, что президент Трамп оказывает давление на Украину с целью нанести ущерб Байдену. В ходе расследования множество свидетелей - государственных служащих США - указало на Джулиани как на человека, который добивался от украинских властей расследования "дела Байдена". При этом лично от Трампа указаний на этот счёт свидетели не получали, на что указывают республиканцы, защищая президента от обвинений.
- Комитет по разведке Палаты представителей сейчас готовит отчёт по итогам слушаний об импичменте. В зависимости от его содержания юридический комитет Палаты или рекомендует объявить президенту импичмент, или нет. Если Палата представителей выступит за отстранение президента от должности, решение об этом должен будет принять Сенат большинством в 2/3 голосов.
- Фирташа в США обвиняют в подкупе членов правительства Индии с целью получить доступ к добыче титана, используемого при производстве реактивных двигателей. Суд в Австрии предварительно принял решение о его экстрадиции, но его исполнение сейчас приостановлено по жалобе адвокатов.
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