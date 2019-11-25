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Путин подвинул Медведева

Russia -- Chairman of the Supreme Council of United Russia Boris Gryzlov, Russian President Vladimir Putin and Russian Prime Minister Dmitry Medvedev attend the XIX United Russia Party Congress

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Дмитрию Медведеву больше не дали открыть съезд партии, которой он руководит. Первым со вступительной речью на съезде "Единой России" выступил Владимир Путин. А Дмитрий Медведев, который на этот раз пошел следом, пригрозил исключить из партии всех, кто ее стесняется. По этой логике выходит, что исключат всех единороссов-участников московской гонки, которые старательно скрывали на выборах свою партийную принадлежность. О съезде "Единой России" - Глеб Павловский, Борис Вишневский, Сергей Марков, Никита Понарин. Ведущая Елена Рыковцева. Вы когда нибудь видели живого члена ЕР рядом с собой?

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