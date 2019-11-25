В Тбилиси проводится многотысячный митинг оппозиции

В центре Тбилиси, у здания парламента начался многотысячный митинг оппозиции с требованием отказа от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов и проведения парламентских выборов 2020 года исключительно по партийным спискам.



Лидеры объединённой оппозиции заявили, что поскольку правящая партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили отказалась от компромиссов, то демонстранты утром во вторник вновь блокируют здание законодательного органа, чтобы не допустить проведения пленарной сессии.



В ходе предыдущей "блок-акции" 18 ноября демонстрантам удалось сорвать работу законодательного органа. Однако прибывшие отряды спецназа МВД разогнали протестующих.

Основатель партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил журналистам, что если даже власти вновь используют силу, чтобы разблокировать парламент, "демонстрации будут продолжаться в течение дней, недель и месяцев до тех пор, пока власти не пойдут на уступки".



Во внутреннем дворе парламента сконцентрированы несколько тысяч солдат и офицеров части спецназначения МВД. Там же находятся водомётные машины.



Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе заявил на специальном брифинге, что парламентское большинство не намерено пересматривать избирательную систему. Он призвал оппозицию "готовиться к очередным парламентским выборам 31 октября 2020 года".



Полиция арестовала несколько грузовых машин, на которых участникам пикета парламента везли дрова, печки и одеяла, чтобы пикетчики смогли продержаться у здания ночью, в условиях очень холодной по местным меркам погоды.