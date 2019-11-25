Умер Михаил Хейфец, советский диссидент, писатель, литературовед

В Израиле умер писатель, редактор, литературовед Михаил Хейфец. Ему было 85 лет.

В 1974 году Михаил Хейфец был арестован и осуждён за антисоветскую агитацию и пропаганду – на 4 года лишения свободы и 2 года ссылки. Поводом для наказания стало написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского, а также изготовление в 1969 году двух экземпляров эссе Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?"

В годы заключения Михаил Хейфец написал, переправил на волю и выпустил в Париже три книги публицистики, документальной прозы и интервью («Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубровлага в Ермак»). После освобождения из ссылки в 1980 году выехал в Израиль.

"Предисловие к судьбе" - слушайте беседу Ивана Толстого с Михаилом Хейфецем, вышедшую в эфир 30 сентября 2018 года