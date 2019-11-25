Фильмы проекта ДАУ не получили в России прокатные удостоверения

Министерство культуры России отказалось выдать прокатные удостоверения четырём фильмам из проекта режиссера Ильи Хржановского ДАУ. В ведомстве заявили, что они якобы содержат пропаганду порнографии, сообщает "Интерфакс".

Речь идёт о фильмах "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын" и "ДАУ. Саша Валера". Запрос на выдачу им прокатного удостоверения в России поступил в министерство 31 октября.





Съемки проекта "Дау" начались в 2008 году в Харькове, изначально фильм Ильи Хржановского должен был стать байопиком нобелевского лауреата по физике, советского учёного Льва Ландау. Для фильма был построен самый крупный на территории Восточной Европы съёмочный павильон. Из нескольких сотен часов отснятого материала были смонтированы 13 фильмов и сериалов.

В кастинге в массовку участвовали 100 тысяч жителей города. В декорациях того времени жили около 300 человек, среди них – известные деятели культуры, политики, учёные, сотрудники правоохранительных органов России и Украины и неонацист Тесак. Проект обвиняли в неэтичном отношении к его участникам, речь шла о применении насилия и издевательствах во время съёмок.

Открытие проекта "Дау" состоялось в Париже в конце января.