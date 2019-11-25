На Мальте в деле об убийстве журналистки появились новые данные

Президент Мальты Джордж Уильям Велла помиловал одного из подозреваемых в причастности к убийству два года назад 53-летней мальтийской журналистки. Дафне Каруана Галиция занималась расследованием коррупции среди высокопоставленных чиновников Мальты. 16 октября 2017 года автомобиль, на котором она выехала из дома, был подорван, журналистка погибла при взрыве.

Агентство Reuters сообщает, что арестованный 14 ноября Мелвин Теума предоставил следствию, в обмен на помилование, важные сведения, которые должны помочь в выявлении заказчика убийства.

Трое подозревамых в причастности к убийству Дафне Керуаны Галиции дожидаются судебного процесса. Когда он состоится - не сообщалось.