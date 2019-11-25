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Ян Рачинский ("Мемориал") третий раз за день оштрафован на 100 тысяч рублей

Председатель международного общества "Мемориал" Ян Рачинский

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Тверской суд Москвы третий раз за день оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о нарушении закона об иностранных агентах, сообщает "МБХ медиа".

Протокол в отношении Рачинского был составлен Роскомнадзором из-за того, что на сайте проекта "Мемориал" "Это прямо здесь" не было маркировки иностранного агента.

Ранее сегодня Тверской суд рассмотрел еще два протокола в отношении Рачинского. По первому главу «Мемориала» оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на странице ингушского представительства «Мемориала» в Twitter. По второму Рачинскому также был назначен штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки что на странице проекта «Это прямо здесь» в Instagram.

Адвокат отмечал, что правонарушений со стороны организации нет, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах «Мемориала» и на страницах в YouTube и Facebook, а маркировать каждую публикацию в соцсетях нет необходимости — они используются только для продвижения и анонсирования материалов. Но в Роскомнадзоре считают, что соцсети — отдельные информационные ресурсы, поэтому нужно маркировать каждую публикацию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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