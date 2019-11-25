Ян Рачинский ("Мемориал") третий раз за день оштрафован на 100 тысяч рублей

Тверской суд Москвы третий раз за день оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о нарушении закона об иностранных агентах, сообщает "МБХ медиа".

Протокол в отношении Рачинского был составлен Роскомнадзором из-за того, что на сайте проекта "Мемориал" "Это прямо здесь" не было маркировки иностранного агента.

Ранее сегодня Тверской суд рассмотрел еще два протокола в отношении Рачинского. По первому главу «Мемориала» оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на странице ингушского представительства «Мемориала» в Twitter. По второму Рачинскому также был назначен штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки что на странице проекта «Это прямо здесь» в Instagram.

Адвокат отмечал, что правонарушений со стороны организации нет, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах «Мемориала» и на страницах в YouTube и Facebook, а маркировать каждую публикацию в соцсетях нет необходимости — они используются только для продвижения и анонсирования материалов. Но в Роскомнадзоре считают, что соцсети — отдельные информационные ресурсы, поэтому нужно маркировать каждую публикацию.