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Кирилл Серебренников удостоен премии имени Станиславского

Софья Апфельбаум и Кирилл Серебренников на заседании суда

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Спектакль "Барокко", поставленный Кириллом Серебренниковым в московском театре "Гоголь-центр", получил Международную премию имени Станиславского в номинации "Событие сезона". Церемония награждения состоялась накануне вечером в Москве.

Сам Серебренников на ней не был, так как днём во вторник он должен присутствовать на заседании суда по делу "Седьмой студии", а ночью снимает новый фильм.

Приз в номинации "За организацию театрального дела" получили директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и театральный продюсер Давид Смелянский . Апфельбаум, как и Серебренников, является обвиняемой по делу "Седьмой студии".

Церемонию начали с номинации "За вклад в развитие актерского искусства", лауреатом в ней стала театральный педагог Анна Петрова.

В номинации "Театральная педагогика" премию посмертно присудили режиссеру Дмитрию Брусникину. "За яркие актерские работы последних лет" призом был отмечен Тимофей Трибунцев.

Премия "За вклад в развитие мирового театра" присуждена британцам - актрисе Джуди Денч и драматургу Тому Стоппарду.

  • В начале октября Московский городской суд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру. Ононаправлено на новое рассмотрение.
  • По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, директор компании Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект. Никто, кроме Масляевой, вину не признавал.​
  • Согласно оглашённому в суде заключению экспертов, театральный проект, на который дало деньги государство, стоил дороже выделенной субсидии и стал важным культурным событием десятилетия. Из этого следует, что Серебренников не украл, а сэкономил государственные деньги.

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