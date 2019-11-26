Кирилл Серебренников удостоен премии имени Станиславского

Спектакль "Барокко", поставленный Кириллом Серебренниковым в московском театре "Гоголь-центр", получил Международную премию имени Станиславского в номинации "Событие сезона". Церемония награждения состоялась накануне вечером в Москве.

Сам Серебренников на ней не был, так как днём во вторник он должен присутствовать на заседании суда по делу "Седьмой студии", а ночью снимает новый фильм.

Приз в номинации "За организацию театрального дела" получили директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и театральный продюсер Давид Смелянский . Апфельбаум, как и Серебренников, является обвиняемой по делу "Седьмой студии".

Церемонию начали с номинации "За вклад в развитие актерского искусства", лауреатом в ней стала театральный педагог Анна Петрова.

В номинации "Театральная педагогика" премию посмертно присудили режиссеру Дмитрию Брусникину. "За яркие актерские работы последних лет" призом был отмечен Тимофей Трибунцев.

Премия "За вклад в развитие мирового театра" присуждена британцам - актрисе Джуди Денч и драматургу Тому Стоппарду.