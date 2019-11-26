Землетрясение в Албании: разрушены дома, есть погибшие

В Албании произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение. Оно затронуло столицу страны Тирану, есть жертвы и разрушения.

По последним данным, погибли не менее 6 человек, ранены около 300. Власти опасаются, что число жертв может быть большим - под завалами нескольких зданий ещё остаются люди.

Эпицентр подземного толчка магнитудой 6,4 находился всего в 30 километрах от Тираны, на гоубине 10 километров.

Есть разрушения также в крупном портовом городе Дуррес.

Нынешнее землетрясение - уже второе за последние три месяца. 21 сентября пострадали около 500 домов. Тогда обошлось без человеческих жертв. Сентябрьское землетрясение власти называли самым сильным за десятилетия. Землетрясение 25 ноября оказалось ещё более мощным.