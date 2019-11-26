Суд в Архангельске оштрафовал активистку за гимн во время митинга

Суд в Архангельске оштрафовал на две тысячи рублей активистку поселка Шиес Анну Вешкурцеву за исполнение гимна России во время митинга против строительства мусорного полигона. Об этом сообщает Север.Реалии.

Судья посчитала, что активистка нарушила официальный порядок использования гимна и оштрафовал её за исполнение гимна во время протестной акции, а не на торжественном мероприятии. Вешкурцева заявила, что гимн на митинге "никто не пел, звучала музыка".

На станции Шиес Архангельской области строят мусорный полигон. Предполагается, что его площадь составит 3000 гектаров. Местные жители считают, что строительство полигона приведет к экологической катастрофе. Активисты протестуют против стройки, дежурят у станции и блокируют проезд строительной техники.

Власти Москвы планируют вывозить мусор в семь регионов России. Свалки в городе и Подмосковье не справляются с нагрузкой. Поэтому больше 6,6 миллиона тонн отходов должны ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области, подсчитало издание "Медуза".

С декабря 2018 года активисты несут круглосуточную вахту рядом со стройкой в Шиесе. Зимой 2019-го они установили блокпосты на подъездах к полигону и не пропускают бензовозы. Из-за этого происходят стычки между активистами и охранниками полигона.