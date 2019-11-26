В африканском государстве Мали погибли 13 французских военных

В Мали - государстве на северо-западе Африки - погибли 13 французских военнослужащих, принимавших участие в операции против джихадистов.

Об этом сообщил Елисейский дворец. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью военных, среди которых было 6 офицеров.

Военнослужащие погибли в результате столкновения двух вертолётов - боевого и транспортного. Они участвовали в операции на севере Мали, в пустынном регионе, где активны отряды исламистских группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство".

В 2013 году Франция ввела войска в Мали - свою бывшую колонию - чтобы помочь властям этой страны отразить наступление джихадистов, которые взяли тогда под контроль почти весь север страны. Гибель 13 военных - это крупнейшие потери французской армии за день за время кампании в Мали и за последние более чем 30 лет. Всего с 2013 года в Мали погибло 38 французских военнослужащих. Французский контингент в стране насчитывает около 4500 военных, которые участвуют в операциях в Мали и соседних Нигере и Чаде.