Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова

На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге во вторник состоялась церемония вручения премии имени Андрея Сахарова украинскому режиссёру и активисту Олегу Сенцову, недавно освобождённому из российской колонии.

Выступая перед депутатами Европарламента во вторник, Сенцов сказал, что рассматривает премию не как награду для него лично, но и для украинских политзаключённых в России, в контролируемых сепаратистами районах Донбасса, а также для украинских активистов и военных.

"Я не верю Путину" - сказал Олег Сенцов, призвав депутатов думать о судьбе Украины и украинских заключённых в России, договариваясь о чём-то с Россией. Сенцов выступал на русском языке.

Премия Сахарова - главная награда Евросоюза в области прав человека - была присуждена Сенцову в прошлом году, когда он находился в заключении в российской колонии. Сенцов, живший в Крыму, после аннексии полуострова был арестован российскими властями и приговорён к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он отрицал вину, утверждая, что его и его товарищей преследуют за проукраинскую позицию. Особенную известность, в том числе в Европе, ему принесла голодовка, которую он держал в прошлом году с требованием освободить украинских политзаключённых в России. Сам Сенцов был признан узником совести.

Европарламент решил присудить ему премию имени советского академика и диссидента Андрея Сахарова за "свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупции его родного Крыма".

В сентябре нынешнего года, пробыв за решёткой в России более 5 лет, Сенцов был освобождён в рамках обмена "35 на 35" между Украиной и Россией. Сейчас Олег Сенцов занимается общественной деятельностью. Недавно он был гостем оппозиционного Форума свободной России в Вильнюсе, где высказал мнение, что у народов России и Украины общий враг - Владимир Путин.