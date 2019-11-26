Псковский областной суд признал незаконными действия следователя, который взял подписку о неразглашении с обвиняемой в оправдании терроризма журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом говорится в постановлении суда, которое есть в распоряжении редакции Север.Реалии.

Защита Светланы Прокопьевой в жалобе указывала, что подписка не позволяет журналистке обращаться к специалистам для проведения экспертиз. По мнению адвоката Татьяны Мартыновой, это нарушает право на защиту. Суд согласился с этим и отменил решение предыдущей инстанции – Псковского городского суда.

Светлана Прокопьева в фейсбуке написала, что к ней пришло письмо от следователя. В нём говорится, что теперь подписка признана недействительной.

"Самое смешное, что на апелляцию мы даже не ходили – ни я сама, ни один из моих защитников. В первой инстанции проиграли (мы оспаривали законность этой подписки), на вторую решили просто не тратить время. И вдруг – решение в нашу пользу! Теперь буду много и подробно рассказывать о своем уголовном деле, обращайтесь. Там много вкусного, и начала суда ждать не обязательно", – написала журналистка.

Уголовное дело об оправдании терроризма завели на Светлану Прокопьеву в феврале 2019 года после того, как она в эфире "Эхе Москвы в Пскове" рассуждала о теракте в УФСБ по Архангельской области, где в октябре 2018 года устроил взрыв 17-летний Михаил Жлобицкий. Накануне Прокопьеву уведомили об окончании расследования уголовного дела.

Прокопьеву поддержали журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели в России и других странах. Союз журналистов Петербурга требует прекратить уголовное дело Прокопьевой. Союз заявил, что по их инициативе провели дополнительные экспертизы высказываний журналистки. Эксперты не нашли в словах Светланы Прокопьевой оправдания терроризма.