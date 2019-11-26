В Чехии возбудили дело против бывших премьера и генсека ЦК КПЧ

В Чехии возбуждено уголовное дело против бывшего Генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии Милоша Якеша и главы правительства социалистической Чехословакии Любомира Штроугала. Бывших ведущих функционеров коммунистического режима обвиняют в причастности к гибели по меньшей мере 9 человек, которые были убиты при попытке пересечь границу Чехословакии. По делу также проходит бывший министр внутренних дел Вратислав Вайнар.

Дело расследует Отдел документации и расследований преступлений коммунизма - это особое подразделение чешской полиции. Обвинение основано на том, что в 1976 году Чехословакия присоединилась к международному пакту о гражданских и политических правах, согласно которому граждане должны были иметь право свободно покидать свою страну. В ЧССР, однако, действовал разрешительный порядок выезда, за границу пускали далеко не всех. Пограничникам было предписано открывать огонь по нарушителям или спускать на них собак.

Якеш - последний генеральный секретарь ЦК КПЧ в период единоличного правления этой партии. Он возглавлял КПЧ с 1987 по 1989 годы и ушёл в отставку в дни "бархатной революции". Штроугал был премьером при президенте Густаве Гусаке после подавления "пражской весны". Якешу сейчас 97 лет, Штроугалу 95. Их на время следствия не стали заключать под стражу.

Коммунистический режим, существовавший в стране с 1948 по 1989 годы, признан в Чехии преступным. Однако реальных приговоров его бывшим функционерам почти не выносилось. Того же Якеша ранее судили по подозрению в содействии советскому вторжению в 1968 году, однако оправдали за недостатком улик.