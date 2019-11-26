Армения и Азербайджан обменялись делегациями журналистов

Армения и Азербайджан впервые с 2001 года пустили друг к другу делегации журналистов. Обмен состоялся по договорённости между министерствами иностранных дел двух стран при посредничестве ОБСЕ. Между двумя соседними странами не установлены дипломатические отношения из-за продолжающегося с 1988 года конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Подробности визита рассказывают Русская служба Би-би-си и Армянская служба Радио Свобода. Азербайджанские журналисты кроме Армении посетили непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, которая с точки зрения международного права располагается на территории Азербайджана. По итогам поездки должен быть принят текст итогового заявления, однако он был заблокирован азербайджанской стороной, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники, знакомые с деталями дипломатических переговоров.

Троих армянских журналистов на территории Азербайджана сопровождали в разное время от двенадцати до сорока охранников, рассказал Би-би-си обозреватель канала "Шант" Артём Ерканян. Под охраной находились и азербайджанские журналисты в Ереване, отмечает канал.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1988 года. После распада СССР он перерос в войну между Арменией и Азербайджаном, завершившуюся договором о прекращении огня в 1994 году. Через 25 лет после подписания, соглашение о прекращении огня остаётся единственным документом, регламентирующим мир между странами. После смены власти в Армении в 2018 году в зоне конфликта наблюдается разрядка. В марте президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Вене и обсудили возможность мирного урегулирования конфликта.