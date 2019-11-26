В Великобритании главный раввин подверг критике лидера лейбористов

Главный раввин британских объединённых еврейских общин Эфраим Мирвис заявил, что в рядах Лейбористской партии, с одобрения её высшего руководства, распространяется "новый яд". В последнее время лейбористы неоднократно подвергались критике за усиливающийся антисемитизм. В связи с этим, Эфраим Мирвис назвал лидера британских лейбористов Джереми Корбина неподходящей фигурой для работы на высших политических должностях. Британская пресса считает, что столь резкое заявление Мирвиса в преддверии парламентских выборов 12 декабря, является сильным ударом по Корбину.

Джереми Корбин, выступая во вторник перед избирателями в северных районах Лондона, заявил, что антисемитизм "мерзок и неправилен" и пообещал защищать синагоги на всей территории Великобритании. Это однако, как отмечают британские СМИ, вряд ли можно считать адекватным ответом на критику со стороны Мирвиса.



Опросы общественного мнения показывают, что лейбористы ныне пользуются поддержкой 34 процентов избирателей. У консерваторов 41 процент, у либеральных демократов 13 процентов и у партии Брекзита – четырёхпроцентная поддержка избирателей.