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В Москве активисты Шиеса проводят бессрочную акцию против строительства полигона

Акция протеста в Сыктывкаре

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Активисты Шиеса, выступающие против строительства мусорного полигона в Архангельской области, начали акцию протеста у памятника Пушкину на Тверской улице в Москве. Об этом в твиттере написал дизайнер Константин Коновалов.

По его данным, активисты собираются стоять с баннером "Шиес Народ" ежедневно в течение 12 часов: с 09:00 до 21:00. Коновалов предложил москвичам принести экозащитникам термосы с горячим чаем.

В поселке Шиес Архангельской области строится мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы. Против этого выступают местные жители, активисты и экологи. Больше года они проводят акции и митинги, требуя прекратить строительство, которое, по их мнению, может привести к экологической катастрофе.

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