Помпео заявил, что "талиб" Линд не должен быть освобождён

Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике ожидаемое в четверг освобождение Джона Уокера Линда от отбывания трёхлетнего срока наказания из 20-ти лет, к которым он был приговорён в 2002 году – за сотрудничество с талибами.

В интервью телеканалу FoxNews 26 ноября Помпео высказал уверенность, что решение об освобождении Линда должно быть пересмотрено. Помпео считает, что Линд "всё ещё остаётся угрозой для США, всё ещё привержен идеям джихада". Движимый этими идеями он убил американца, офицера ЦРУ". По словам Помпео, есть нечто глубоко беспокоящее и несправедливое в решении о скором освобождении Джона Уокера Линда.



23 мая 2019 года сообщалось о досрочном освобождении Джона Уокера Линда, которого пресса США называла "американским талибом". Его отпустили из федеральной тюрьмы в Терре-Хоте (штат Индиана). По сообщению Reuters, госсекретарь США Майк Помпео назвал тогда освобождение Линда "необъяснимым и бессовестным".

Досрочное освобождение с трёхлетним испытательным сроком предусматривало запрет читать экстремистские материалы, общаться в интернете на любом другом языке, кроме английского, иметь паспорт и покидать США. Также Линд должен был проходить психологическое консультирование.

Линд родился в США и в подростковом возрасте заинтересовался исламом. Он отправился в Йемен для изучения арабского языка, а затем в Пакистан. В 2001 году он переехал в Афганистан и присоединился к "Талибану".

Американские военные задержали Линда в конце 2001 года. Он был в числе группы талибов-заключённых, которые устроили бунт и убили сотрудника ЦРУ Майкла Спанна. Позже в США ему предъявили обвинения в поддержке террористов и сговоре с целью убийства.

Освобождение Линда вызвало критику, в частности, со стороны семьи Спанн. Его дочь Элисон попросила президента Дональда Трампа остановить освобождение Линда, назвав его досрочное освобождение "пощёчиной".