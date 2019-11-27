Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

По меньшей мере 27 российских туристов были госпитализированы после ДТП, которое произошло в результате столкновения автобуса с грузовиком в Доминиканcкой республике. Об этом сообщают ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на представителя туроператора Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие. Погибших нет. Некоторых раненых отправили на вертолетах в столицу страны Санто-Доминго.

Представитель турфирмы уточнил, что жизни двадцати человек ничто не угрожает, состояние остальных семерых оценивают врачи. По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян в критическом состоянии. Среди пострадавших — трое детей в возрасте пяти и 12 лет, двое из них остаются в больнице. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя посольства, одна россиянка лишилась рук: их пришлось ампутировать. По данным Telegarm-канала Mash, речь идет о 12-летней девочке.



Всего в автобусе находились 39 российских туристов. Автобус направлялся в аэропорт Ла-Романа. ДТП произошло недалеко от города Игуэй. По предварительным данным, причиной аварии стали действия водителя грузовика, который резко перестроился перед туристическим автобусом. В результате столкновения автобус с туристами опрокинулся на бок.



